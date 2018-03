Blaulicht

Hamburg 18:46 Uhr | 03.03.2018

Polizei überführt Mann mit Blendgranate

Polizei-Großeinsatz in Ottensen

Ein bewaffneter Mann hat am Sonnabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Passanten waren zuvor auf den Verdächtigen aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Mit einem Messer soll der Mann die Beamten bedroht haben. Ein Warnschuss der Einsatzkräfte soll gefallen sein. Der Bewaffnete sei daraufhin in ein Lokal am Spritzenplatz geflüchtet. Das SEK konnte den Mann schliesslich festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.