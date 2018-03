Stadtgespraech

Hamburg 13:32 Uhr | 03.03.2018

Hamburg und Stade können ebenfalls betroffen sein

Airbus: Tausende Stellen in Gefahr

Airbus will möglicherweise Tausende von Stellen in ganz Europa streichen oder verlegen. Das geht aus dem französischen Wirtschaftsmagazin „Challenges“ hervor. Rund 3.600 Jobs vor allem in Augsburg, Bremen, im britischen Filton, sowie im spanischen Sevilla wären davon betroffen. Auch die Airbus-Werke in Hamburg und Stade könnten ebenfalls betroffen sein. Am 7. März soll der Plan bekannt gemacht werden. Bereits im Sommer 2016 gab Airbus bekannt mangels ausreichender Bestellungen ab 2018 weniger Maschinen auszuliefern.