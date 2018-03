Blaulicht

Hamburg-Mitte 15:39 Uhr | 02.03.2018

Bundesgerichtshof hebt Urteil auf

Hamburger Totschlagurteil wird neu verhandelt

Das Hamburger Totschlagurteil im Falle des erschossenen Ex-Schwagers wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben und zurück an das Hamburger Landgericht verwiesen.Anfang Juni 2016 hatte der 34-jährige Alexander seinen Ex-Schwanger aus einem Streit heraus mit zehn Schüssen an der Brücke des Allermöher Fanny-Lewald-Rings getötet. Alexander R. wurde damals zu zwölf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe wegen Totschlags verurteilt. Am 5.März wird der Fall erneut verhandelt.