Blaulicht

Hamburg 11:31 Uhr | 02.03.2018

Ein Mann wurde festgenommen

Razzia auf St. Pauli

Am Donnerstagabend haben Ermittler mehrere Objekte zeitgleich in der Paul-Rossen-Straße und auf der Großen Freiheit durchsucht. . In einem Wettbüro mit Sportsbar und einer Kneipe überprüften die Polizisten die anwesenden Gäste mit Spürhunden nach Drogen. Ein Man wurde festgenommen.