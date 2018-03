Stadtgespraech

Hamburg 22:33 Uhr | 01.03.2018

Grund hierfür: Modernisierung von fünf Haltestellen

Citytunnel ab morgen bis zum 18.März gesperrt

Ab morgen Abend ist der Citytunnel zwischen Altona und Hauptbahnhof in beide Richtungen bis zum 18.März gesperrt. Grund hierfür ist die Modernisierung von fünf S-Bahn-Haltestellen. Die Bauarbeiten wurden absichtlich in die Schulferien gelegt um die Auswirkungen auf den Pendlerverkehr so gering wie möglich zu halten.