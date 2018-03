Stadtgespraech

Hamburg 19:20 Uhr | 01.03.2018

"Aktenzeichen XY..ungelöst" stellte zwei Fälle vor

Neue Hinweise in Hamburger Kriminalfälle

In zwei Hamburger Kriminalfällen gibt es neue Hinweise. Im Fall der im August letzten Jahres ermordeten Prostituierten Maria A. erhielt die Polizei insgesamt 25 neue Hinweise. Vier weitere Hinweise gingen bei der Polizei zum Banküberfall in der Holstenstraße im Januar vergangenen Jahres ein. Beide Fälle waren am Mittwochabend in der ZDF Sendung „Aktenzeichen XY..ungelöst“ vorgestellt worden.