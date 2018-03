Sport

Hamburg 17:00 Uhr | 01.03.2018

Pro A-Basketball-Teamreist quer durch Deutschland

On the Road - Towers sammeln Meilen

Für die Basketballer der Hamburg Towers stehen entschiedenen Wochen bevor. Am Freitag geht es für die Türme nach Chemnitz und am Sonntag direkt nach Ulm. Auf vier Punkte ist der Rückstand auf den wichtigen Playoff-Platz Acht schon angewachsen. Um noch eine realistische Chance zu haben müssen die Towers an diesem Doppelspieltag Punkte sammeln. Das Abschlusstraining absolvierte die Mannschaft auch schon in der Fremde...