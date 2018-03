Blaulicht

Hamburg 10:21 Uhr | 01.03.2018

Besondere Schwere der Schuld festgestellt

Messerattentäter Barmbek: Lebenslange Haft

Der Messerattentäter von Barmbek ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts gegen den 27-Jährigen erging heute wegen Mordes und sechsfachen versuchten Mordes jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. . Bereits zu Prozessbeginn hatte der Palästinenser gestanden, am 28. Juli vergangenen Jahres in einer Supermarktfiliale 6 Menschen schwer verletzt und eine Person getötet zu haben.