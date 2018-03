Blaulicht

Hamburg-Mitte 06:42 Uhr | 01.03.2018

Lebenslang mit besondere Schwere der Schuld gefordert

Urteil gegen Barmbek-Täter erwartet

Im Prozess gegen den Barmbek Attentäter Ahmad A. wird heute ein Urteil erwartet. Bereits zu Prozessbeginn hatte der Palästinenser gestanden, am 28. Juli vergangenen Jahres in einer Supermarktfiliale 6 Menschen schwer verletzt und eine Person getötet zu haben. Die Anklage fordert lebenslange Haft und eine besondere schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen.