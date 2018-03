Politik

01.03.2018

Regierungserklärung von Olaf Scholz zur HSH Nordbank

"Unrühmliche Geschichte endgültig beenden"

Die HSH Nordbank ist heute für eine Milliarde Euro an fünf Finanzinvestoren verkauft worden. Die Länderparlamente Hamburgs und Schleswig-Holsteins müssen dem Kauf noch zustimmen, die Kartellbehörden und die Europäische Zentralbank sowie die Europäische Kommission die Freigabe geben. Hamburgs Erster Bürgermeister gab dazu am Mittwoch in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung ab.