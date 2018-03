Sport

Hamburg 22:25 Uhr | 28.02.2018

Wirtschaftliche Folgen des Horrorszenarios

Ökonomische Folgen eines HSV-Abstiegs

Das Horrorszenario rückt immer näher. Der erste Abstieg in der Vereinsgeschichte des HSV zeichnet sich nach und nach ab. Was für alle Fans vor allem emotionale Auswirkungen hätte, bedroht auch die Stabilität und Zukunft des Vereins. Und deshalb waren wir heute unterwegs und haben nach möglichen Folgen eines Abstiegs in Liga zwei gesucht.