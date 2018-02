Gesellschaft

Hamburg 14:49 Uhr | 28.02.2018

„Community vs. Individualismus“

7. Social Media Week gestartet

Unter dem Motto „Community vs. Individualismus“ begann heute die 7. Social Media Week in Altona. Bis Freitag werden in mehr als 100 Veranstaltungen digitale Trends und Innovationen in Workshops und Reden vorgestellt und diskutiert. Dazu werden auch verschiedene interaktive Events angeboten. Die Social Media Week in Hamburg ist die einzige in Deutschland, weltweit gibt es die Digitalkonferenz in 25 Städten.