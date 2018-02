Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 12:56 Uhr | 28.02.2018

Arbeitslosenquote liegt bei 6,7 Prozent

Arbeitslosenzahlen auf Rekordtief

In Hamburg sind derzeit so wenig Personen arbeitslos gemeldet, wie seit 25 Jahren nicht mehr. An der Zahl sind es in diesem Monat 68.406 Menschen. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,7 Prozent. Im Vergleich zu Februar 2017 sind das rund 3700 Arbeitslose weniger. Rund 17.000 Stellen sind in Hamburg derzeit noch unbesetzt.