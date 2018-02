Blaulicht

Hamburg 18:54 Uhr | 27.02.2018

Ziel: Einbrecher aus Osteuropa und Illegale Aufenthalte

Soko Castle stürmt Café auf der Veddel

Am Dienstagnachmittag haben Einsatzkräfte der Soko Castle ein Cafe auf der Veddel gestürmt. Als die 50 Einsatzkräfte im Cafe eintrafen, befanden sich rund 30 Personen in dem Café. Ziel der Sondereinheit war es, Tatverdächtige Reisende auszumachen und Personen, die sich illegal in Deutschland aufhalten.