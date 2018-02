Verkehr

Hamburg 14:02 Uhr | 27.02.2018

Deutsche Bahn erneuert Infrastruktur

270 Millionen Euro für Modernisierung

Die Deutsche Bahn will in Hamburg und Norddeutschland rund 270 Millionen Euro in die Modernisierung der Infrastruktur investieren. Rund 70 Kilometer Gleise, fünf Brücken und 40 Bahnhöfe wird das Modernisierungsprogramm umfassen. Dabei sind unter anderem Fernverbindungen ab Hamburg, wie etwa die Strecke nach Sylt, aber auch der Innenstadtbereich betroffen. Das Modernisierungsprogramm umfasst auch die Verlagerung des Fernbahnhofs Altona.