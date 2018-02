Verkehr

Altona 13:27 Uhr | 27.02.2018

Auch in Hamburg sollen Fahrverbote gelten

Städte können Dieselverbote verhängen

Städte können nun Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhängen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittag entschieden. Damit wies das Gericht eine Revisionsklage der Länder Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zurück. Aber auch in Hamburg könnte es innerhalb weniger Wochen zu Durchfahrtsbeschränkungen etwa auf der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Allee, kommen.