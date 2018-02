Stadtgespraech

Hamburg 13:25 Uhr | 27.02.2018

Reformationstag könnte bereits 2018 Feiertag sein

Entscheidung über Feiertag fällt morgen

Morgen wird die Hamburgische Bürgerschaft über den geplanten neuen gesetzlichen Feiertag entscheiden. Zurzeit deutet alles darauf hin, dass die Entscheidung auf den Reformationstag, also den 31. Oktober fällt. Bereits in diesem Jahr soll der Feiertag in Kraft treten. In Schleswig-Hollstein und Bremen ist der Feiertag bereits eingeführt worden.