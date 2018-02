Stadtgespraech

Hamburg 11:53 Uhr | 27.02.2018

Lange Staus auf den Autobahnen, Züge fahren nicht

Winterwetter führt zu Verkehrschaos

Das Winterwetter in der Hansestadt hat am morgen zu einem Verkehrschaos geführt. Auf den Autobahnen kam es zu langen Staus, im Südosten der Stadt bewegte sich zeitweise gar nichts mehr. Der Busverkehr im Süden und Osten kam zum erliegen, die Fernzüge und S-Bahnen fuhren nur mit Verspätungen. Pendler mussten Verspätungen von bis zu 60 Minuten einplanen. Und auch am Flughafen hinterlässt das Wetter Spuren. Maschinen werden enteist und Räumfahrzeuge halten das Vorfeld frei