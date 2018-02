Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 20:00 Uhr | 26.02.2018

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Vierte "Anti-Merkel-Demo" in der Innenstadt

Zum vierten mal haben am Montagabend rund 200 Menschen unter dem Motto "Merkel muss weg" in der Hamburger Innenstadt demonstriert. Nach Einschätzungen des Verfassungsschutzes stehen hinter diesen Demonstrationen teilweise Rechtsextremisten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch weil es eine große Gegendemonstration unter dem Motto „Gemeinsam gegen Nazis“ gab, an der rund 800 Menschen teilnahmen.