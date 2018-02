Sport

Hamburg 16:48 Uhr | 26.02.2018

Abstieg so wahrscheinlich wie nie

Hollerbach enttäuscht nach Derby Niederlage

Die Situation um den Bundesliga Dino wird immer dramatischer. Wieder einmal verpasste es der HSV einen Sieg einzufahren, verlor das so wichtige Nordderby gegen Werder Bremen auf den letzten Metern mit 1:0. Der Abstieg in Liga 2 wird immer realistischer. Und genau das merkt man auch den Spielern an.