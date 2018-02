Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 14:31 Uhr | 26.02.2018

Partnerland ist in diesem Jahr Südafrika

Pläne für 829. Hafengeburtstag vorgestellt

Vom 10 bis zum 13 Mai findet in diesem Jahr der 829. Hamburger Hafengeburtstag statt. Wegen Christi Himmelfahrt wird der Geburtstag dieses Jahr einen Tag länger, also vier Tage lang, gefeiert. Partnerland ist in diesem Jahr Südafrika. Wie gewohnt können Besucher das Spektakel sowohl auf dem Wasser als auch von Land bewundern. Zwischen der traditionellen Einlauf- und Auslaufparade werden in diesem Jahr rund 300 Schiffe anlegen. Außerdem ist ein ausgiebiges Bühnenprogramm geplant.