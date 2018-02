Stadtgespraech

Hamburg 14:01 Uhr | 26.02.2018

Kabelbrand führt zu Rauchentwicklung im Cockpit

Notlandung in Finkenwerder

Am Mittag musste bei Airbus in Finkenwerder ein Transportflugzeug notlanden. Grund dafür war Rauchentwicklung im Cockpit. Nach dem das Flugzeug sicher gelandet war, begingen Einsatzkräfte der Feuerwehr den Flieger. Grund für die Rauchentwicklung sei nach ersten Angaben ein Kabelbrand, der nach kurzer Zeit selbst erlosch. Das Flugzeug vom Typ Beluga transportiert Flugzeugteile zwischen den Airbus-Standorten und war von Chester in Großbritanien gestartet.