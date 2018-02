Stadtgespraech

Hamburg 13:10 Uhr | 26.02.2018

1.426 neue Fahrradparkplätze im Kahr 2017

Ausbau von Fahrradparkplätzen geht voran

Hamburg kommt beim Ausbau von Fahrrad-Parkplätzen an U- und S-Bahnstationen schneller voran als geplant. Das geht aus einer Anfrage von SPD und Grünen an den Senat hervor. Demnach kamen im vergangenen Jahr insgesamt 1.426 neue Fahrradstellplätze hinzu, geplant waren 1.200. In diesem Jahr sollen es rund 1500 weitere Parkplätze werden.