Stadtgespraech

Hamburg 10:52 Uhr | 26.02.2018

VW39 im Automuseum Prototyp

So schön wie am ersten Tag

Stolze 79 Jahre ist er alt und das sieht man ihm nun wirklich nicht an. Den zweiten Weltkrieg überlebt, in letzter Zeit umfassend restauriert und nun wieder schön, wie am Ersten Tag, steht er da - der Ur-Käfer. Im Automuseum Prototyp gibt es ab sofort den ersten und einzigen noch existierenden VW39 zu bestaunen.