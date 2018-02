Blaulicht

Hamburg 14:50 Uhr | 25.02.2018

Mercedes kracht frontal gegen einen Baum

Schwerer Verkehrsunfall

Ein Mercedes ist am Sonntagmorgen in Niendorf frontal gegen einen Baum gekracht. Für den nicht angeschnallten Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Die 42- jährige Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm in ihrer Atemluft Alkoholgeruch war und ordnete eine Blutprobe an. Die genaue Unfallursache ist bislang noch unklar.