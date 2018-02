Stadtgespraech

Hamburg 13:38 Uhr | 24.02.2018

Katholische Schulen sollen erhalten bleiben

Demonstration gegen Schulschließung

Am Sonnabend demonstrierten in der Hamburger Innenstadt mehrere Tausend Menschen gegen die geplante Schließung acht katholischer Schulen. Aufgerufen hatte dazu die Gesamtelternvertretung und die Initiative „Rettet 21“. Das Erzbistum Hamburg hatte am 19. Januar diesen Jahres bekannt gegeben, dass acht von 12 katholischen Schulen in Hamburg geschlossen werden sollen. Grund für diese Entscheidung sind schwerwiegende finanzielle Probleme des Bistums. Seitdem kämpfen Eltern, Schüler und Lehrer für den Erhalt der Schulen.