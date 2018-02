Blaulicht

11:40 Uhr | 24.02.2018

Mann steckte auf Höhe des 13. Stockwerks fest

Feuerwehr rettet Fensterputzer

Am späten Freitagabend rückten Höhenretter der Feuerwehr zu einem Einsatz in der Innenstadt aus. Ein Fensterputzer war mit seiner Gondel an der Fassade eines Bürohochhauses stecken geblieben. Durch die Fenster konnte der Mann nicht ins das Haus gelangen, sodass die Einsatzkräfte ihn befreien mussten. Bis auf eine leichte Unterkühlung blieb der Mann unverletzt.