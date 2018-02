Stadtgespraech

Bezirk Eimsbüttel 00:32 Uhr | 24.02.2018

Von Cake-Pops über Cupcakes ist hier alles dabei

Hamburgs zuckersüße Messe

Cake-Pops, Cupcakes in allen Formen und Farben und natürlich auch die klassischen Torten. Auf der Tortenmesse in Schnelsen ist für den Fan rund ums Backen wirklich alles dabei. Wie genau es dort aber aussieht und was einen dort erwarten haben wir uns heute angesehen.