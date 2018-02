Sport

Östliche Vorstadt 00:27 Uhr | 24.02.2018

Hamburger Jung ist wichtigster Bremer

Werders Kruse fiebert Nordderby entgegen

Morgen ist es endlich soweit - das große Nordderby steht an. Zwar stehen die Jungs von der Weser auf Platz 15, aber der Trend geht klar nach oben. 2 der letzten 3 Spiele gingen an die Werderaner. Von solchen Statistiken können die Rothosen nur träumen. Mitverantwortlich für den Werder-Aufschwung – ein Hamburger Jung. Max Kruse bereitet in dieser Saison bereits 6 Tore vor, erzielte selbst 5.