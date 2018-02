Blaulicht

Hamburg 00:07 Uhr | 24.02.2018

Chlorgas tritt in Schwimmbad aus

Altenheim wird evakuiert

Am Nachmittag trat Chlorgas im Schwimmbad eines Seniorenheimes in Hamburg -Lokstedt aus. Mehrere Senioren klagen über Augenreizungen, die Feuerwehr spricht momentan von zehn Verletzten. Neun Bewohner und ein Feuerwehrmann. Einer der Verletzten muss im Krankenhaus behandelt werden, die anderen können vor Ort bleiben. Der Feuerwehrmann wollte schnell helfen und lief ohne Atemschutz in den Gefahrenbereich. Feuerwehr und Polizei sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr will das Gebäude evakuieren. Für den Einsatz musste die Julius-Vosseler-Straße Richtung Stellingen voll gesperrt werden.