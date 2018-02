Stadtgespraech

Hamburg 11:35 Uhr | 23.02.2018

Das 400 Meter lange Schiff bleibt bis Sonntag

Mega-Frachter in Hamburg

Der chinesische Megafrachter "Cosco Shipping Aries" hat am Freitagmorgen den Hamburger Hafen erreicht. Das 400 Meter lange Schiff hat am Terminal Tollerort festgemacht. Damit Frachter dieser Größe überhaupt diesen Hafenteil erreichen können, ist in den vergangenen Monaten unter anderem die Zufahrt vergrößert worden - ein Stück Land wurde weggebaggert. Die "Cosco Shipping Aries" soll bis Sonntag in Hamburg bleiben und dann Richtung Antwerpen weiterfahren. Der Riesen-Frachter soll künftig im Liniendienst zwischen China und der Hansestadt eingesetzt werden.