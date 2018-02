Stadtgespraech

Ammersbek 11:28 Uhr | 23.02.2018

Initiative und Elternvertreter demonstrieren morgen

Demo gegen Schulschließungen

Am morgigen Sonnabend ruft die Initiative „Rettet 21“ und die Gesamtelternvertretung der katholischen Schulen in Hamburg zu einer Demonstration auf. Unter dem Motto: Aufbruch statt Abbruch – Rettet 21, soll für den Erhalt und die Entwicklung der katholischen Schulen in Hamburg demonstriert werden. Alle Hamburgerinnen und Hamburger sind aufgerufen ein Zeichen zu setzen gegen die drohenden Schulschließungen. Das Erzbistum hatte Mitte Januar die Entscheidung veröffentlicht, bis zu 8 von 21 katholische Schulen in Hamburg zu schließen.