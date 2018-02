Gesellschaft

Hamburg 16:28 Uhr | 22.02.2018

Am 27. Februar gehen die Verhandlungen weiter

Diesel-Entscheidung: Gericht vertagt Urteil

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes über Dieselfahrverbote in deutschen Städten ist auf den 27. Februar vertagt worden. Sollte das Gericht dann entscheiden, dass Städte zukünftig eigene Fahrverbote für Dieselfahrzeuge erlassen dürfen, könnte es in Hamburg bundesweit zu einer der ersten Durchfahrtsbeschränkungen kommen. Betroffen wären zwei Streckenabschnitte auf der Max-Brauer Allee und auf der Stresemannstraße. Die Umsetzung der Fahrverbote würde unmittelbar nach dem Urteil beginnen, d. h. es würden Schilder – auch mit Hinweisen auf Ausweichrouten aufgestellt werden, das kündigte die Umweltbehörde an.