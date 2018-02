Blaulicht

Hamburg 16:22 Uhr | 22.02.2018

HSV kündigt Strafe an

HSV-Profi Janjicic verursacht schweren Unfall

HSV-Spieler Vasilije Janjicic hat in der Nacht zu Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall auf der A7 verursacht. Der 19-Jährige war mit 160 km/h alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein unterwegs, das gab der HSV selbst bekannt. Janjicic stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen, dessen Fahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf, der HSV-Spieler blieb unverletzt. Die A7 in Richtung Süden war für 3 Stunden voll gesperrt. Direkt vor Ort wollte der HSV-Profi wohl seine Identität vertuschen und gab die Personalien seines Zwillingsbruders an. Die Polizei ermittelt nun. HSV-Sportchef Jens Todt kündigte eine empfindliche Strafe an.