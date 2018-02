Stadtgespraech

Hamburg 14:12 Uhr | 22.02.2018

Rialtobrücke, Gondeln und Markusdom jetzt auch im Miniatur Wunderland

Venedig in Hamburg

Ein Urlaub in Venedig ist ja oft nicht ganz billig und auch immer mit viel Zeit verbunden. Doch jetzt kann man die Lagunenstadt in voller Pracht auch in Hamburg bestaunen. Und bekommt einen eindruck der anderen Art.