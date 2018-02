Stadtgespraech

Hamburg 17:44 Uhr | 21.02.2018

Die Haspa soll zukünftig noch digitaler werden

Haspa zieht positive Bilanz

Die Hamburger Sparkasse zieht eine positive Bilanz und blickt auf ein stabiles Jahr 2017 zurück, das gab Harald Vogelsang Vorstandssprecher der Haspa bekannt. Insgesamt konnten 64 000 Neukunden gewonnen werden. Mit dem größten Investitionsprogramm in der Haspa-Geschichte sollen nun bis 2020 mehr als 200 Millionen Euro in Filialen, in digitale Angebote und in IT gesteckt werden. Immer mehr Geschäfte und Service-Angebote sollen ins Internet verlegt werden.