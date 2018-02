Blaulicht

Hamburg 17:37 Uhr | 21.02.2018

Erneute Suche mit Spürhund blieb erfolglos

Polizei sucht weiterhin nach Liam Colgan

Die Hamburger Polizei hat erneut in Buxtehude mit einem Spürhund nach dem vermissten Schotten Liam Colgan gesucht. Den Anstoß für die neue Spur hatten am Dienstag zwei Zeugen gegeben. Sie hätten den Schotten am vergangenen Sonnabend an einer Bushaltestelle der Stader Straße gesehen. Die daraufhin veranlasste erneute Suche verlief aber ergebnislos. Die Polizei wertet weiterhin Videomaterial aus und nimmt Zeugenhinweise unter der Nummer: 040 42865-6789 entgegen. Der 29-Jähirge Schotte wird nach einer Partynacht auf der Reeperbahn nun schon seit 1,5 Wochen vermisst.