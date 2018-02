Stadtgespraech

08:35 Uhr | 21.02.2018

Zum 17. Mal in Folge ein Rekord

Tourismus Boom in Hamburg

Zum 17. Mal in Folge hat Hamburg einen Tourismus Rekord erzielt. 6,8 Millionen Besucher haben im vergangenen Jahr fast 14 Millionen Übernachtungen in der Hansestadt gebucht. Hamburg Tourismus erwartet auch für 2018 ein Wachstum auf mehr als 14 Millionen Übernachtungen. Die Statistik zeigt, dass besonders viele ausländische Besucher nach Hamburg kommen. Grund hierfür ist die Elbphilharmonie und die unzähligen Billigflüge. Die meisten ausländischen Gäste kamen aber erneut aus Dänemark: mehr als 385.000 reisten in Jahr 2017 in die Hansestadt.