Stadtgespraech

Bergedorf 17:54 Uhr | 20.02.2018

Von Kamera- bis Schlüsselsystemen ist alles dabei

"Security on Tour" stellt Neuheiten vor

Die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr ist in Hamburg im Gegensatz zu 2016 deutlich gesunken. Das teilte die Polizei Anfang Februar diesen Jahres mit. Ein Rückgang von 5,6% wurde vermerkt, aber trotz allem sind das immer noch über 225.000 Delikte, die erfasst werden. Grob gesehen ist somit jeder 8. Hamburger dadurch von einer Straftat betroffen.Um das Sicherheitsgefühl in Hamburg zu verbessern wurden heute auf der „Security on Tour“ in Bergedorf die Neuheiten der Sicherheitsbranche vorgestellt.