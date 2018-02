Stadtgespraech

Hamburg 17:27 Uhr | 20.02.2018

1,7 Millionen Euro Schaden in betroffenem Supermarkt

G20: Prozess gegen Plünderer gestartet

Heute ist ein weiterer G20 Prozess gestartet. Angeklagt ist dabei ein Mann, der am 7. Juli bei der Zerstörung und Plünderung eines Supermarkts am Schulterblatt beteiligt gewesen sein soll. Unter anderem soll er eine Fensterscheibe eingeworfen und Ware gestohlen haben. In dem Supermarkt entstand ein Schaden in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro.