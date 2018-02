Stadtgespraech

Hamburg-Nord 12:37 Uhr | 20.02.2018

Sozialbehörde zeigt sich zufrieden

Viele Flüchtlinge mit Job

Rund 42 Prozent der Geflüchteten, die im Hamburger Arbeitsmarkt-Programm W.I.R. teilgenommen haben, haben mittlerweile einen Job gefunden. Die Sozialbehörde spricht von einem Erfolg. W.I.R steht für "work and integration for refugees". Seit 2016 wird der Eingliederungsprozess von 1.000 ausgewählten Geflüchteten beobachtet, um Erkenntnisse über die Integration am Arbeitsmarkt zu gewinnen. Die Kosten für das Programm liegen bei etwa vier Millionen Euro pro Jahr.