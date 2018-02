Gesellschaft

Hamburg-Mitte 15:27 Uhr | 19.02.2018

Deutschlandweit größte Pilgermesse in St. Jacobi

Pilgern heute - Der Weg ist das Ziel

Pilgerpastor Bernd Lohse über die Lust am Pilgern und die am Sonnabend, 24.02. stattfindende Pilgermesse in St. Jacobi.