Verkehr

Germany 13:52 Uhr | 19.02.2018

Beide Brückenteile miteinander verbunden

A7-Brücke feiert Hochzeit

Die Langenfelder Brücke der A7 feierte heute Hochzeit. Das bedeutet dass sich die beiden Brückenteile in der Mitte trafen und miteinander verbunden wurden. Dies sei der Grundstein für eine stabile Brücke. Der Bau der über 3200 Tonnen schweren Stahlbrücke startete bereits im Sommer 2014. Ende diesen Jahres soll die Brücke dann in Betrieb genommen werden. In der Zukunft soll die A7 weiter an die Verkehrsbedingungen in Hamburg angepasst und optimiert werden.