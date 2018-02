Verkehr

Hamburg 12:45 Uhr | 19.02.2018

Tunnelstationen werden in Winterferien saniert

S-Bahn Modernisierung wird fortgeführt

Die Deutsche Bahn wird in den Hamburger Winterferien die Modernisierung der Tunnelstationen im Hamburger S-Bahn Netz fortführen. Dabei kommt es an den Stationen Königstraße, Reeperbahn, Landungsbrücken, Stadthausbrücke und Jungfernstieg zu umfangreichen Bauarbeiten geben. Der S-Bahn verkehr durch den Citytunnel wird deshalb gesperrt. Insgesamt werden rund 48 Millionen Euro in die Sanierung der Tunnel investiert.