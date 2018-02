Blaulicht

Hamburg 13:46 Uhr | 18.02.2018

Feuer startete im Dachstuhl

Ehemaliges Hotel in Tornesch abgebrannt

In einem ehemaligen Hotel in Tornesch ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Der Brand startete im Dachstuhl des Gebäudes. Acht menschen aus dem angrenzenden Wohnhaus konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen.Während der Löscharbeiten drohte der Dachstuhl einzustürzen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, das Haus wird zurzeit umgebaut.