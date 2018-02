Gesellschaft

Hamburg 16:04 Uhr | 17.02.2018

Flüchtlinge setzen ein Zeichen gegen Abschiebungen

Demonstration in der Innenstadt

Hunderte Menschen haben am Nachmittag am Hachmannplatz gegen die Abschiebungen nach Afghanistan demonstriert. Unter dem Motto: Afghanistan ist kein sicheres Land, stoppt die Abschiebungen, zofen die Demonstranten nach einer Kundgebung am Hachmannplatz durch die Langereihe zum Hansaplatz. Am 17. und 18. Februar versammeln sich an vielen Orten Euopas Migranten, Geflüchtete und Flüchtlingsinitiativen um ein starkes Zeichen gegen Abschiebungen zu setzen.