Hamburg 10:38 Uhr | 17.02.2018

Deniz Yuecel wurde gestern aus der Haft entlassen

Autokorso feiert Yuecel-Freilassung

Am Freitagabend haben Journalisten und Freunde von Deniz Yücel mit einem Autokorso durch Hamburg die Freilassung des Journalisten gefeiert. Mit dem zusammentreffen sollte aber auch gegen die Inhaftierung der anderen Journalisten in der Türkei demonstriert werden. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel war gestern nach einem Jahr Haft in der Türkei freigelassen worden.