Altona 18:23 Uhr | 16.02.2018

Der HSV entscheidet über die Zukunft des e.V.

Der Kampf um die Raute - Wer wird Präsident?

Der HSV muss am Sonnabend im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen endlich den ersten Sieg unter Trainer Bernd Hollerbach einfahren, um nicht komplett den Anschluss an die Nichtsabstiegszone zu verlieren. Doch das sportliche gerät in diesen Tagen mehr in den Hintergrund, denn am Sonntag steht für den HSV eine wegweisende Entscheidung an. Die Zeit des Wahlkampfes ist vorbei - die Mitglieder entscheiden wer in Zukunft den e.V. des HSV anführen soll. Amtsinhaber Jens Meier oder Bernd Hoffmann….