Kirchenglocken gegen Schulschließung

Hamburg 14:36 Uhr | 16.02.2018

21 Minuten läuten für 21 katholische Schulen

Um gegen die geplante Schließung acht katholischer Schulen in Hamburg zu demonstrieren läuteten am Morgen um 11:30 in mehren Gemeinden die Kirchenglocken 21 Minuten lang. Dabei stand jede Minute für eine katholische Schule in Hamburg. Initiiert hatte die Aktion Pascal Landahl. Er hatte ebenfalls einen offenen Brief an den Papst geschrieben um Zuspruch des katholischen Oberhaupts zu bekommen.