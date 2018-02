Blaulicht

Hamburg 12:42 Uhr | 16.02.2018

Höhenrettung in 20 Metern

Arbeiter von Betonteil verletzt

In Stellingen wurde ein Bauarbeiter von einem Betonteil verletzt. Das Trägerteil soll den Mann am Kopf bzw. an der Schulter getroffen haben. Davon trug ein Verletze ein Polytrauma. Ereignet hat sich der Unfall an einer Baustelle an der Ecke Schnackenburgsallee/Farnholzstieg in 20 Metern höhe, auf einem aktuell 6-geschössigen Neubau.